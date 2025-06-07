Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta bayramlaşma programı düzenlendi

        Sinop'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta bayramlaşma programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Vali Mustafa Özarslan, katılımcıların bayramını kutladı.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliklerin pekiştirildiği özel günler olduğunu söyledi.

        Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Özarslan, "Özellikle milletimiz bugünlerde paylaşmanın manevi huzurunu yaşayarak bir ve birlik olmanın mutluğunu yaşıyor. Bizler de bir aile olarak bir arada olmanın, bu özel günü paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm katılımcılara aileleriyle huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulunuyorum." diye konuştu.

        Özarslan, daha sonra protokol üyelerinin ve vatandaşların bayram tebriklerini kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?

        Benzer Haberler

        Doğadaki plastik atıklar yavru leylekleri de tehdit ediyor
        Doğadaki plastik atıklar yavru leylekleri de tehdit ediyor
        Sinop'ta leyleklerin güvenliği direklere yerleştirilen yapay platformlarla...
        Sinop'ta leyleklerin güvenliği direklere yerleştirilen yapay platformlarla...
        Sinop'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        Sinop'ta ağaçlık alana devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ziyaretçi kabulüne başladı
        Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi ziyaretçi kabulüne başladı
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Sinop'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü