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        Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin tünel içinde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 12.06.2025 - 14:55
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        Sinop'ta iki otomobilin tünelde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde iki otomobilin tünel içinde çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        İ.T. idaresindeki 06 BR 0060 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu üzerinde bulunan Ahmet Muhip Dıranas Tüneli içinde karşı yönden gelen M.P'nin kullandığı 19 RA 135 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü M.P. ile aynı araçtaki K.P, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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