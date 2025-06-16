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        Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin idari işlem

        Sinop'ta, nesli tehlike altındaki yabani orkidenin (salep) izinsiz satışına ilişkin bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:46 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:46
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        Sinop'ta izinsiz yabani orkide satışına ilişkin idari işlem
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        Sinop'ta, nesli tehlike altındaki yabani orkidenin (salep) izinsiz satışına ilişkin bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Kent merkezinde izinsiz yabani orkide satışı yapıldığı ihbarını değerlendiren Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerinde çalışma yürüttü.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda pazar yerinde bir kişi tarafından poşet içinde izinsiz olarak yabani orkide satışı yapıldığı tespit edildi.

        Ekiplerce yabani orkideye el konulurken, kişi hakkında idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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