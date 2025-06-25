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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:52
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        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraydüzü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 6 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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