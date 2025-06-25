Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Saraydüzü ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 6 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu madde kullanım aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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