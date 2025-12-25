Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta yükümlülere yönelik seminer düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik, "Etkili İletişim Yöntemleri" semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 25.12.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta yükümlülere yönelik seminer düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik, "Etkili İletişim Yöntemleri" semineri gerçekleştirildi.

        Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı katıldı.

        Özkalaycı, burada yaptığı konuşmada, sağlıklı iletişimin bireyin kendini doğru ifade edebilmesi için önem arz ettiğini söyledi.

        Güçlü ve doğru iletişimin sosyal ilişkilerini güçlenmesine de önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Özkalaycı, yükümlülere empati kurma, beden dili, etkili dinleme ve öfke kontrolü gibi konularda bilgi aktardı.

        Seminer sonunda Özkalaycı'ya Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın tarafından plaket takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Öztel açıkladı... İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Türkiye'nin İngilizce yeterliliği geriliyor! Neden konuşamıyoruz?
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Beşiktaş'ta tüm gözler transferde! İşte son durum
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Önünde giden motosiklete çarptı! Nişanlı çift öldü!
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Pazar günleri marketler kapalı olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalar
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Ölüme yol açan koltukla ilgili rüzgar savunması!
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Merkez bankaları 'belirsizlik' yılını geride bıraktı
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Çankırı'da kayıtlara geçti! Adı: Osmanlı
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Site inşaatı kazısında çıktı... Mezar ve insan kemikleri!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Sinop Ayancık İnaltı Mağarası'nda ziyaretlere kış molası
        Sinop Ayancık İnaltı Mağarası'nda ziyaretlere kış molası
        Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı
        Fırtınadan kaçan yük gemileri Sinop doğal limanına sığındı
        Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı
        Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı
        Ayancık'ta altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kazandı
        Ayancık'ta altyapı ve üstyapı çalışmaları hız kazandı
        Sinoplu bürokratlar bir araya geldi
        Sinoplu bürokratlar bir araya geldi
        Sinop'ta kaza: 1 yaralı
        Sinop'ta kaza: 1 yaralı