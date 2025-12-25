Sinop'ta balıkçıların ağına mavi yengeç takıldı
Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.
Sinop'ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de nadir görülen mavi yengeç takıldı.
Gerze ilçesinde denize açılan balıkçılar, yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.
Balıkçı Zeki Çelik, AA muhabirine, bu türün genellikle sıcak denizlerde yaşadığını söyleyerek, "Ancak son yıllarda Karadeniz'de bizim de ağlarımıza sıklıkla takılmaya başladı. Bunun başlıca nedenini deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlıyoruz. Zaten bilimsel olarak bu yönde yapılan değerlendirmeler var." dedi.
Çelik, mavi yengecin vatandaşlardan ilgi gördüğünü, birçok kişinin fotoğrafını çektiğini belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.