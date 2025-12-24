Habertürk
        Sinop Haberleri

        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 21:46 Güncelleme: 24.12.2025 - 21:46
        Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Sinop’ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

