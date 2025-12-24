Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
Sinop'ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop’ta sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Boyabat ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada araçta 20 kilogram kıyılmış tütün ile 10 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.