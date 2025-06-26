GÜNCELLEME - Sinop'ta, "dur" ihtarına uymayarak polis memurunu yaralayan motosiklet sürücüsü tutuklandı

Polis memuru Ekin yaralandı, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan K.A. kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Sinop-Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli girişinde seyir halinde olan ve plakası bulunmayan bir motosikleti durdurmak istedi.

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