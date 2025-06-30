Sinop'ta yaz Kur'an kursu açıldı

Sinop'ta, İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kursu açıldı.

Alaaddin Camisi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Vali Mustafa Özarslan, yaz Kur'an kurslarına olan yoğun katılımın kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Ailelere de çocuklarının kurslara katılımlarını sağladıkları için teşekkür eden Özarslan, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mız inanç ibadet ahlak gibi konularda toplumun aydınlatılması ve bu doğrultuda neslin yetiştirilmesinde önemli görevler üstleniyor. Bu manada camilerimiz masumiyet nişanesi olan çocuklarla daha güzel hale geliyor. Yaz Kur'an kurslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

İl Müftüsü Paşa Bektaş ise kursların ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kur'an kurslarına olan katılımın her geçen yıl artış göstermesinin sevindirici olduğunu vurguladı.