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        Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:30
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        Sinop'un Gerze ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Gerze iskelesinde gerçekleştirilen kutlamalarda yüzme, denge ve halat çekme yarışmalarının yanı sıra yağlı direk gibi geleneksel yarışmalar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

        Programa Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser İsa Kilim, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ali Osman Koç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Karaman, Liman Başkanı Fevzi İncegöz ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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