Gerze'de jandarma orman yangınlarına karşı teyakkuzda

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda jandarma, vatandaşların yüksek risk taşıyan bölgelere girmemesi, ormanlık alanlarda mangal yakılmaması, sigara izmariti atılmaması ve cam ile pet şişelerin doğaya bırakılmaması gerektiği konularını hatırlatıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.