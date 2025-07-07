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        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:23
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        Sinop'ta otomobilin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı
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        Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        R.S. idaresindeki 34 GE 3682 plakalı otomobil, Yenikent köyünde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.G. ve Y.S. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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