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        Sinop'ta devrilen traktördeki arpa yola saçıldı

        Sinop'ta minibüsle çarpışarak devrilen traktörün römorkunda bulunan arpa yola döküldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:46 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:46
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        Sinop'ta devrilen traktördeki arpa yola saçıldı
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        Sinop'ta minibüsle çarpışarak devrilen traktörün römorkunda bulunan arpa yola döküldü.

        Musa Muslu idaresindeki 55 S 3004 plakalı minibüs, Sinop-Boyabat kara yolu Bektaş köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Rıdvan Tilkioğlu'nun kullandığı 57 DV 834 plakalı traktörle çarpıştı.

        Kaza sonrası devrilen traktörün römorkunda bulunan arpa, yola saçıldı.

        Arpa, jandarma ve emniyet ekiplerinin güzergahı trafiğe kapatmasının ardından Karayolları ekiplerince temizlendi.

        Yaralananın olmadığı kazada iki araçta da büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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