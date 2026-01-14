Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta sahte içki ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen sahte içki ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 14.01.2026 - 21:59 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:03
        Sinop'ta sahte içki ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Sinop'ta düzenlenen sahte içki ve tütün kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ayancık ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 59 adet nargile tütünü ve 2 alkol aroması ele geçirildi.

        Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

