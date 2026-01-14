Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın vefat eden kayınvalidesi Alime Yalçın'ın cenazesi, Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:37 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:37
        
        

        Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Alime Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından Boyabat ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'ne getirildi. Vali Dallı, burada taziyeleri kabul etti.


        Alime Yalçın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

        Vali Dallı, cenaze namazının ardından, "Çok kıymetli hemşehrilerim bu soğuk kış gününde uzaktan yakından gelerek acımıza ortak oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin de cümle geçmişlerinize Cenabıhak gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Dualarınızın kabulü ve kazasız belasız evlerinize dönmeyi de Rabb'im nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

        Cenaze törenine, Dallı'nın yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kaymakamlar ve belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

