Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın vefat eden kayınvalidesi Alime Yalçın'ın cenazesi, Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.



Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Alime Yalçın'ın cenazesi, yakınları tarafından Boyabat ilçe merkezindeki Hacı Ergün Gürbüz Camisi'ne getirildi. Vali Dallı, burada taziyeleri kabul etti.





Alime Yalçın'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedildi.



Vali Dallı, cenaze namazının ardından, "Çok kıymetli hemşehrilerim bu soğuk kış gününde uzaktan yakından gelerek acımıza ortak oldunuz, hepinize teşekkür ediyorum, hepinizden Allah razı olsun. Sizlerin de cümle geçmişlerinize Cenabıhak gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Dualarınızın kabulü ve kazasız belasız evlerinize dönmeyi de Rabb'im nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.



Cenaze törenine, Dallı'nın yakınları ile Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kaymakamlar ve belediye başkanları, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

