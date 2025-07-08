Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ters dönen araçta yaralanan sürücü ile H.D. ve A.D, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.

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