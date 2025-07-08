Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
R.D. idaresindeki 57 DS 244 plakalı otomobil, Sinop-Boyabat kara yolu Üzümlü köyünde yol kenarındaki boş alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Ters dönen araçta yaralanan sürücü ile H.D. ve A.D, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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