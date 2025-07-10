Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Girişimci kadınların kurduğu lavanta tarlaları Sinop turizmini renklendirdi

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Temiz denizi, uzun sahilleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta kadın girişimciler tarafından kurulan lavanta tarlaları, kent turizmine renk kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 11:13 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girişimci kadınların kurduğu lavanta tarlaları Sinop turizmini renklendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Temiz denizi, uzun sahilleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sinop'ta kadın girişimciler tarafından kurulan lavanta tarlaları, kent turizmine renk kattı.

        Sinop'ta Filiz Özdemir, Neriman Çöpçü ve Janset Şanlı tarafından ayrı ayrı iki köyde toplam 60 dönüm arazide oluşturulan lavanta tarlaları, ekonomiye katkı vermesinin yanı sıra kent turizmine alternatif alan sunuyor.

        Kentte ilk kez geçen yıl turizme açılarak sunduğu görsel güzellikle misafirlerini ağırlamaya başlayan lavanta tarlaları, yaz aylarıyla çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

        Tarlaları ziyaret edenler, hazırlanan özel dekorlar önünde hatıra fotoğrafı çektirerek bu anları ölümsüzleştiriyor.

        Lavanta tarlaları ayrıca, nikah ve düğün merasimleri ve doğum günü kutlamaları gibi farklı etkinliklerin yapılmasına da imkan sunuyor.

        Erfelek ilçesi Bektaşağa köyünde lavanta üretimi yapan Filiz Özdemir, AA muhabirine, lavanta tarlalarının Sinop turizmine değer kattığına inandıklarını söyledi.

        Lavanta tarlası oluşturmanın birçok zorlu süreci bulunduğunu anlatan Özdemir, "Dışarıdan yapılan iş çok kolay ve basit gelebiliyor ama değil. Biz mart ayından beri Neriman hanımla bahçedeydik, ciddi emek var bu bahçede. Bunu maddiyatından çok maneviyatı için devam ettiriyoruz. Yorumlar çok güzel, çok olumlu. Bir ruhu var bahçenin. Duyuyoruz ve bu bize enerji veriyor." dedi.

        - "Burası mor bir rüya"

        Bahçelerine gösterilen ilginin kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getiren Özdemir, "Burası mor bir rüya ve iki kadının emeğini karşılıyor. Diğer bahçelerde de mutlaka süslemeler vardır ama burada gerçekten el emeği, göz nuru şeyler çok fazla. Ziyaretçilerimiz her seferinde farklı bir köşeyle karşılaşıyor. Bunun içinde bol bol fotoğraf çektirme alanları oluşturduk." diye konuştu.

        Aynı köyde lavanta üretimi yapan Neriman Çöpçü de yorucu sürece rağmen ziyaretçilerinden aldıkları güzel geri dönüşlerin yorgunluklarını aldığını vurguladı.

        Kente turizm noktasında yeni alan kazandırdıkları için gururlu olduklarını belirten Çöpçü, "Tepkiler çok güzel, herkes çok fazla beğeniyor. Bizim de yorgunluğumuz gitmiş oluyor. İki kadın girişimci olarak bahçemizi hayata geçirdik. Turizme de katkı sunduğunu düşünüyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da örnek olur inşallah." ifadelerini kullandı.

        Merkez ilçeye bağlı Sinecan köyünde kurulan lavanta tarlasını ziyaret edenleri fotoğraflayan Setenay Tamina Şanlı ise lavanta tarlasının özellikle kadınlar tarafından yoğunlukla ziyaret edildiğine dikkati çekerek, "Zaman zaman aileler de gelerek tarlada fotoğraf çektiriyor. Sinop'ta birçok turizm noktası var. Bu tarlalar da alternatif oluşturuyor. Özellikle kadın misafirlerimiz, eşleriyle ve çocuklarıyla gelenler var ama fotoğraf çektirmekten çok hoşlanıyorlar. Ben de burada en güzel fotoğrafları yakalamak için elimden geleni yapıyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi

        Benzer Haberler

        Türkeli'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda denetim yapıldı
        Türkeli'de jandarma ekiplerince ormanlık alanda denetim yapıldı
        Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Sinop'ta denizden perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği çıkarıldı
        Sinop'ta denizden perde kornişi, merdiven ve kamyon lastiği çıkarıldı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Sinop'ta devrilen traktördeki arpa yola saçıldı
        Sinop'ta devrilen traktördeki arpa yola saçıldı
        Sinop'ta turizm çeşitliğini artırmak için sportif faaliyetler düzenlenecek
        Sinop'ta turizm çeşitliğini artırmak için sportif faaliyetler düzenlenecek