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        Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:35
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        Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'nın Sinop etabı başladı.

        Sinop Belediyesi ev sahipliğinde Kumkapı sahilinde gerçekleştirilen turnuvaya 15'i erkek, 10'u kadın olmak üzere 25 takım katılıyor.

        Üç gün sürecek Ukrayna ile Gürcistan'dan da üç takımın yer aldığı turnuva sonunda şampiyonluk elde edecek takımlara 300 bin lira para ödülü verilecek.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Üyesi Murat Bostan, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde Sinop'ta ara verdikleri plaj voleybolu heyecanını yeniden yaşamaya başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Altı yıllık aranın ardından Sinop'un 7'nci kez Uluslararası Pro Beach Voleybol Turnuvası'na ev sahipliği yaptığını belirten Bostan, "Bu yılki organizasyonda 25 takımda 50 sporcu yer alıyor. Ayrıca 4'ü uluslararası olmak üzere 12 hakem de katılıyor. Organizasyon uluslararası katılıma açık olduğunu için bu yıl Gürcistan'dan bir kadın ile bir erkek takımı, Ukrayna'dan da bir kadın takımı ağırlıyoruz." dedi.

        Bostan, turnuvada verilecek para ödülünün önem taşıdığını ancak daha önemlisinin sporcuların alacakları puan olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü burada sporcuların alacağı puanlar aynı zamanda olimpiyat puanına sayılıyor. O yüzden sporcular için önemli bir organizasyon." diye konuştu.

        Murat Bostan, pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sona erecek turnuvada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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