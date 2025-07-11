Boyabat OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Sinop’un Boyabat ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Vali Mustafa Özarslan başkanlığında Kaymakamlık binasında düzenlenen toplantıda, Boyabat OSB’nin 2025 yılı birinci dönem denetim raporu görüşülerek, 5 yatırımcıya tahsis edilen arsalar ile ilgili katılımcılara bilgi aktarıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, güvenlik hizmetinin her yerde olduğu gibi OSB'de de büyük önem arz ettiğini söyledi.

Aldıkları kararla OBS içerisinde karakol hizmet binası yapılacağını vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Bu hizmet binamız yalnızca OSB’ye hizmet etmeyecek. Yakın zamanda Maruf köyünde kurulması planlanan Açık ve Kapalı Cezaevi ile çevre köylerdeki asayişin sağlanması noktasında da görev üstlenecek. Burada çok kazanan olacak. Hem sanayicilerimiz ve çevre köylerimiz hem de Adalet Bakanlığımızın konuşlandıracağı cezaevi faydalanacak."

Toplantıda ayrıca 5 yatırımcıya Vali Özarslan tarafından plaket ve arsa tahsisi belgeleri takdim edildi.