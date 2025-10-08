Sinop Orman Bölge Müdürü Kelelioğlu'ndan Kaymakam Doğancı'ya ziyaret
Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kelelioğlu, Dikmen Kaymakamı Oğuzhan Doğancı'yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, bölgede ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetim konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Orman Bölge Müdürü Kelelioğlu, ziyaret anısına Kaymakam Doğancı'ya plaket takdim etti.
Ziyarete Gerze Orman İşletme Müdürü Ali Keskin de hazır bulundu.
