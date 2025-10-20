Sinop'ta kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Burada yapılan aramada dedektör, 2 hilti, 133 metre elektrik kablosu ve kazı aletleri ele geçirildi.

Operasyonda iki ayrı yerde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.