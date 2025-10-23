Geleceğin şefleri tescilli lezzet lakerdanın yapımını öğreniyor

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, kente özgü coğrafi işaret belgeli lakerda (tuzlu balık) yapımının inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

Bilinirliğinin artırılması amacıyla son yıllarda adına festival ve yarışmalar düzenlenen tescilli lezzet, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim alan geleceğin şef adaylarının farklı sunum ve yapım teknikleriyle sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Üniversite mutfağında verilen uygulamalı eğitimde iyi ve kaliteli lakerda yapımı için hangi yolun izlenmesi gerektiğine dair önce teknik bilgi edinen öğrenciler, daha sonra bu bilgilerini el becerileriyle pratiğe döküyor.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Gargacı Kınay, AA muhabirine, kent ve üniversite işbirliğiyle yöresel lezzetlerin bilinirliğinin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Bu etkinliklerin yanında öğrencilerine yöresel lezzetlerin yapımı için eğitim verdiklerini belirten Kınay, söz konusu eğitimin hem öğrencilerin mesleki hayatlarına hem de yöresel lezzetlerin tanıtımına önemli katkı sunacağına inandıklarını vurguladı.

Yaptıkları eğitim faaliyetiyle öğrencilerinin büyük çoğunluğunun hayatlarında ilk kez lakerda yapma ve tatma fırsatı bulduklarına dikkati çeken Kınay, "Öğrencilerimize her şeyi tadına bakmaları gerektiğini ama her şeyi tüketmek zorunda olmadıklarını öğretiyoruz. Her şeyi ağızlarına atmalılar, her şeyi çiğnemeliler, sadece yutma zorunlulukları yok ama mutlaka damak tatlarına nasıl hitap ettiğini, damaklarında veya dillerinde aromasının nasıl olduğunu anlamaları gerekiyor. Lakerda bu açıdan birçok öğrencimize farklı geldi." dedi.

Kınay, öğrencilerine iyi bir lakerda yapabilmeleri için gerekli olan balığın boyutu, temizlenmesi, kesimi ve tuzlanması gibi tüm bilgileri hem teorik hem de pratik anlamda verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunu bir kez öğrencilerimize gösteriyor, sonrasında arkasında durmuyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Öğrencilere gerek sınavlarda gerekse diğer sohbetlerimizde mutlaka tekrar ediyor, üzerinde duruyoruz. Ayrıca tekrar workshoplar yapıyoruz. Sinop'ta kasım ayında Lakerda Festivali yapılacak. Öğrencileri oralara katılmaya, oradaki sohbetleri dinlemeye sevk ediyoruz. Çünkü mezun oldukları ille ilgili coğrafi işaretli ürünleri bilmeleri, tanımaları onlar için çok kıymetli. O nedenle sürdürebilirliği mutlaka kazanmamız, kaybetmememiz lazım."