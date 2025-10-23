Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Geleceğin şefleri tescilli lezzet lakerdanın yapımını öğreniyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, kente özgü coğrafi işaret belgeli lakerda (tuzlu balık) yapımının inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:59
        Geleceğin şefleri tescilli lezzet lakerdanın yapımını öğreniyor
        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, kente özgü coğrafi işaret belgeli lakerda (tuzlu balık) yapımının inceliklerini uygulamalı olarak öğreniyor.

        Bilinirliğinin artırılması amacıyla son yıllarda adına festival ve yarışmalar düzenlenen tescilli lezzet, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim alan geleceğin şef adaylarının farklı sunum ve yapım teknikleriyle sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.

        Üniversite mutfağında verilen uygulamalı eğitimde iyi ve kaliteli lakerda yapımı için hangi yolun izlenmesi gerektiğine dair önce teknik bilgi edinen öğrenciler, daha sonra bu bilgilerini el becerileriyle pratiğe döküyor.

        Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Gargacı Kınay, AA muhabirine, kent ve üniversite işbirliğiyle yöresel lezzetlerin bilinirliğinin artırılmasına yönelik etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Bu etkinliklerin yanında öğrencilerine yöresel lezzetlerin yapımı için eğitim verdiklerini belirten Kınay, söz konusu eğitimin hem öğrencilerin mesleki hayatlarına hem de yöresel lezzetlerin tanıtımına önemli katkı sunacağına inandıklarını vurguladı.

        Yaptıkları eğitim faaliyetiyle öğrencilerinin büyük çoğunluğunun hayatlarında ilk kez lakerda yapma ve tatma fırsatı bulduklarına dikkati çeken Kınay, "Öğrencilerimize her şeyi tadına bakmaları gerektiğini ama her şeyi tüketmek zorunda olmadıklarını öğretiyoruz. Her şeyi ağızlarına atmalılar, her şeyi çiğnemeliler, sadece yutma zorunlulukları yok ama mutlaka damak tatlarına nasıl hitap ettiğini, damaklarında veya dillerinde aromasının nasıl olduğunu anlamaları gerekiyor. Lakerda bu açıdan birçok öğrencimize farklı geldi." dedi.

        Kınay, öğrencilerine iyi bir lakerda yapabilmeleri için gerekli olan balığın boyutu, temizlenmesi, kesimi ve tuzlanması gibi tüm bilgileri hem teorik hem de pratik anlamda verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bunu bir kez öğrencilerimize gösteriyor, sonrasında arkasında durmuyoruz gibi bir durum söz konusu değil. Öğrencilere gerek sınavlarda gerekse diğer sohbetlerimizde mutlaka tekrar ediyor, üzerinde duruyoruz. Ayrıca tekrar workshoplar yapıyoruz. Sinop'ta kasım ayında Lakerda Festivali yapılacak. Öğrencileri oralara katılmaya, oradaki sohbetleri dinlemeye sevk ediyoruz. Çünkü mezun oldukları ille ilgili coğrafi işaretli ürünleri bilmeleri, tanımaları onlar için çok kıymetli. O nedenle sürdürebilirliği mutlaka kazanmamız, kaybetmememiz lazım."

        - "Bundan sonraki süreçte kendim de yapmak istiyorum"

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatih Hoçur ise lakerda yapımını ilk kez deneyimlediğine işaret etti.

        Aldığı eğitim sayesinde lakerda konusunda bilgi edinme fırsatı yakaladığının altını çizen Hoçur, "Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. İlk defa lakerda yapımını görmüş olduk. Bundan sonraki süreçte kendim de yapmak istiyorum. Çünkü güzel şekilde nasıl yapıldığını, hangi aşamalardan geçtiğini görmüş olduk." diye konuştu.

        3. sınıf öğrencisi Aslı Gül Yurttadurmaz da yöresel lezzetleri öğrenmenin kendileri açısından önemli avantajlar sağladığını vurgulayarak, bu avantajları meslek hayatlarında ve katılacakları yarışmalarda fırsata çevirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

