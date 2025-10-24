Ayancık'ta Filistin yararına kermes düzenlendi

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdürlükleri iş birliğinde Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda açılan kermeste, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.