        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Ayancık'ta Filistin yararına kermes düzenlendi

        Sinop'un Ayancık ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:26 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:26
        Ayancık'ta Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sinop’un Ayancık ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu müdürlükleri iş birliğinde Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda açılan kermeste, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler satışa sunuldu.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek gelir Filistin halkına bağışlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

