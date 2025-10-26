Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta tüfekle kazara kendini vuran kişi öldü

        Sinop'un Dikmen ilçesinde tüfekle kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 13:46 Güncelleme: 26.10.2025 - 13:46
        Sinop'ta tüfekle kazara kendini vuran kişi öldü
        Sinop'un Dikmen ilçesinde tüfekle kazara kendini vuran kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Reygen Mahallesi'nde yaşayan F. E. (34) evinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı.

        Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolde F.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        F.E'nin cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

