Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde metruk bazı binalar belediye ekiplerince yıkıldı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, yıkımların ardından gazetecilere, ilçe genelinde güvenlik riski oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda iki metruk binanın yıkımını tamamladıklarını vurgulayan Şahin, "İlçemizin estetiğini bozan ve vatandaşlarımız için güvenlik riski oluşturan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın yaşam alanlarını genişleterek daha konforlu bir ilçe inşa ediyoruz. Daha güvenli, daha modern ve yaşanabilir bir Türkeli için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.