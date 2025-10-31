Habertürk
Habertürk
        Sinop Haberleri

        Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde metruk bazı binalar belediye ekiplerince yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:44
        Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi
        Belediye Başkanı Veysel Şahin, yıkımların ardından gazetecilere, ilçe genelinde güvenlik riski oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarına başladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda iki metruk binanın yıkımını tamamladıklarını vurgulayan Şahin, "İlçemizin estetiğini bozan ve vatandaşlarımız için güvenlik riski oluşturan metruk binaların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızın yaşam alanlarını genişleterek daha konforlu bir ilçe inşa ediyoruz. Daha güvenli, daha modern ve yaşanabilir bir Türkeli için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

