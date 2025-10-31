Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'un fethinin 811. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak

        Sinop'unfethinin 811. yıl dönümü kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'un fethinin 811. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'unfethinin 811. yıl dönümü kentte düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

        Vali Mustafa Özarslan, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında kutlama programına ilişkin bilgi vererek, vatandaşları etkinliklere katılmaya davet etti.

        Sinop'un 3 Kasım 1214'te Selçuklu Sultanı 1. İzzeddin Keykavus tarafından fethedildiğini bildiren Özarslan, Karadeniz'i vatan toprağı yapan ilk yerin Sinop olduğunu anlattı.

        Kendi değerlerine ve destanlarına sahip çıkmanın gelecek nesiller adına önem taşıdığına dikkati çeken Özarslan, "Biz köklerimizi bilirsek, Sinop'un taşına, suyuna, rüzgarına daha anlamlı şekilde hayran olur ve ancak o zaman fetih ruhunu gerçekten yaşayabiliriz. Bu yüzden tarihimize, kahramanlarımıza, vatanımıza ve coğrafyamıza daha sıkı bağlarla sarılmalıyız. Çünkü tarihimizi bilmezsek Sinop, Konya, Sivas, Amasya, Alanya, Antalya arasındaki kültürel ve tarihi bağı da göremeyiz." ifadelerini kullandı.

        Vali Özarslan, 3 Kasım Pazartesi günü yapılacak etkinliklerde Jandarma Mehteran Komutanlığı ve Bando Komutanlığınca konser verileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi
        Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi
        Balıkçıların Karadeniz'deki hamsi avı sürüyor
        Balıkçıların Karadeniz'deki hamsi avı sürüyor
        Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayat...
        Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayat...
        Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı
        Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Sinop'ta lastik değişimi yapan araca başka bir aracın çarptığı kazada 4 kiş...
        Sinop'ta lastik değişimi yapan araca başka bir aracın çarptığı kazada 4 kiş...