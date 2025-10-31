Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" uygulanacak

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, öğrencileri bağımlılıklardan uzak tutmak amacıyla "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:08 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" uygulanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, öğrencileri bağımlılıklardan uzak tutmak amacıyla "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi"ni hayata geçireceklerini bildirdi.

        Özarslan, yaptığı yazılı açıklamada, projenin Valilik himayesinde kaymakamlıklar ve paydaş kamu kurumlarının desteğiyle yürütüleceğini belirtti.

        Proje kapsamında 800 öğrenciye müzik, resim ve spor aletleri dağıtılacağını vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın tercihleri doğrultusunda eğitim malzemelerini en kısa sürede kendilerine ulaştıracağız. Müzik alanında gitar veya bağlama, resim alanında boya setleri ve resim çantaları ve spor alanında spor ayakkabısı, eşofman ve forma, şort. İl genelinde 800 çocuğumuz için planlanan projemiz yıl boyunca gençlik merkezleri, spor tesisleri ve halk eğitim merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde hayata geçirilecek. Evlatlarımıza devletimizin bütün imkanlarını sunmak ve seferber etmek, vicdani sorumluluğumuzdur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Sinop'un fethinin 811. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
        Sinop'un fethinin 811. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak
        Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi
        Türkeli'de metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi
        Balıkçıların Karadeniz'deki hamsi avı sürüyor
        Balıkçıların Karadeniz'deki hamsi avı sürüyor
        Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayat...
        Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayat...
        Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı
        Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
        Sinop'ta Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi