        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

        Sinop'ta, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.11.2025 - 10:15
        Gerze'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
        Sinop'ta, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.

        Karlı TOBB İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafikte yaya önceliğini vurgulayan "Önce yaya" sloganının önemi anlatıldı.

        Eğitimin ardından jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından okul çevresindeki yaya geçidi boyandı.

        Ekipler, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmanın ilerleyen yıllarda güvenli toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

