Gerze'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi
Sinop'ta, Gerze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerine yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenlendi.
Karlı TOBB İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere trafikte yaya önceliğini vurgulayan "Önce yaya" sloganının önemi anlatıldı.
Eğitimin ardından jandarma ekipleri ve öğrenciler tarafından okul çevresindeki yaya geçidi boyandı.
Ekipler, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci kazandırmanın ilerleyen yıllarda güvenli toplum oluşturulmasına katkı sağlayacağını belirtti.
