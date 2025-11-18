Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" yapılacak

        Sinop'ta, "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 12:42 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" yapılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta, "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" düzenlenecek.

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın gerçekleştirilecek ve ilgili paydaş sektör temsilcilerinin katılacağı çalıştayda, balık yağı sektörünün mevcut durumu, teknolojik gelişmeler ve yatırım olanaklarının ele alınacağı aktarıldı.

        Sinop'un bu alanda üretim üssü haline gelebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tam gün sürecek olan çalıştayda balık yağı sektörünün mevcut durumu, teknolojik gelişmeler ve yatırım olanakları ele alınacaktır. Kamu kurumlarının yanı sıra akademik camia, sivil toplum, sektör temsilcileri ve potansiyel yatırımcıların bir araya geleceği çalıştayda Türkiye'nin balık yağı üretim kapasitesinin geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve Sinop'un bu alanda üretim üssü haline gelmesi amaçlanıyor. Türkiye'de su ürünleri alanından uzman isimlerin de katılacağı çalıştayda balık yağı rafinasyonu, pazar dinamikleri, kalite standartları ve yatırım teşvikleri konularında önemli sunumlar gerçekleştirecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz

        Benzer Haberler

        Boyabat güne sis perdesiyle uyandı
        Boyabat güne sis perdesiyle uyandı
        Sinop'ta sürücüsünün çöp kamyonuyla çarptığı kadın öldü
        Sinop'ta sürücüsünün çöp kamyonuyla çarptığı kadın öldü
        Sinop'ta 17 yaşındaki kız kayıp
        Sinop'ta 17 yaşındaki kız kayıp
        Sinop'ta Filistin yararına kermes düzenlendi
        Sinop'ta Filistin yararına kermes düzenlendi
        Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Sinop'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü
        Sinop'ta çöp kamyonunun çarptığı kadın öldü