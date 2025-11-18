Sinop'ta "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" yapılacak

Sinop'ta, "Balık Yağı Rafinasyonu Teknoloji ve Pazar Potansiyeli Çalıştayı" düzenlenecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, kentte yarın gerçekleştirilecek ve ilgili paydaş sektör temsilcilerinin katılacağı çalıştayda, balık yağı sektörünün mevcut durumu, teknolojik gelişmeler ve yatırım olanaklarının ele alınacağı aktarıldı.

Sinop'un bu alanda üretim üssü haline gelebilmesi için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam gün sürecek olan çalıştayda balık yağı sektörünün mevcut durumu, teknolojik gelişmeler ve yatırım olanakları ele alınacaktır. Kamu kurumlarının yanı sıra akademik camia, sivil toplum, sektör temsilcileri ve potansiyel yatırımcıların bir araya geleceği çalıştayda Türkiye'nin balık yağı üretim kapasitesinin geliştirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve Sinop'un bu alanda üretim üssü haline gelmesi amaçlanıyor. Türkiye'de su ürünleri alanından uzman isimlerin de katılacağı çalıştayda balık yağı rafinasyonu, pazar dinamikleri, kalite standartları ve yatırım teşvikleri konularında önemli sunumlar gerçekleştirecektir."