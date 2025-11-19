Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de öğrencilere spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:03
        Sinop'un Gerze ilçesinde, öğrencilere spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtıldı.

        Vali Mustafa Özarslan'ın himayesinde kaymakamlıklar ve diğer paydaş kurumların iş birliğinde yürütülen "Müzik Resim ve Spor Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında kent genelinde öğrencilere malzeme dağıtımı devam ediyor.

        Bu çerçevede Vali Özarslan, Gerze Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda öğrencilerle bir araya geldi.

        Burada öğrencilerle sohbet eden ve onlara spor, resim ve müzik malzemeleri dağıtan Özarslan, programın ardından Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesini de ziyaret etti.

