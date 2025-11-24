Boyabat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi'nde devam eden törende, Boyabat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Ramazan Gülek ve emekli öğretmen Satılmış Gülmez, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Ardından öğretmen ve öğrencilerce tiyatro ve sinevizyon gösterileri yapılarak, şiirler okundu.

Tören, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilmesi ve adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hasan Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın, diğer ilgililer ve öğretmenler katıldı.