        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 14:14 Güncelleme: 24.11.2025 - 14:14
        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Sinop'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin toplumsal yapıyı şekillendiren köklü bir meslek olduğunu söyledi.

        Türkiye Yüzyılı vizyonunun eğitimde yeni bir yol haritası sunduğunu vurgulayan Cebeci, "Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve maarif davamız uğruna şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Türkiye Yüzyılı'nın öğretmenlerisiniz." diye konuştu.

        Cebeci’nin konuşmasının ardından adaylığı kaldırılan öğretmenler yemin etti.

        Öğrenciler tarafından hazırlanan "öğretmen olmak" temalı müzik ve şiir dinletisi sunulan tören, öğretmenlere ödül takdimi ile sona bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

