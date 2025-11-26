Habertürk
        Sinop'ta Uluslararası Sanat Sempozyumu başladı

        Sinop'ta Uluslararası Sanat Sempozyumu başladı

        "Uluslararası Sanat Sempozyumu" Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:08
        Sinop'ta Uluslararası Sanat Sempozyumu başladı
        "Uluslararası Sanat Sempozyumu" Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

        Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen sempozyuma, Türkiye'nin aralarında bulunduğu 8 farklı ülkeden akademisyenler katılıyor.

        Sempozyumun açılışında konuşan Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, sanatın insanlık tarihinin hafızası olduğunu söyledi.

        Sanatın aynı zamanda evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

        "Bu nedenle sanatın akademik düzeyde tartışılması, üretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasını üniversitelerin bir görevi olarak görüyoruz. Burada akademisyenlerimiz üç gün boyunca sanat üzerine verimli tartışmalar, sunumlar yapacak. Ayrıca bu sempozyum, üniversitemizin uluslararası alandaki vizyonuna katkı sunacaktır. Bu sempozyum aynı zamanda Sinop Üniversitesinin sanat alanındaki vizyonunu dünyayla buluşturmasının somut bir örneğidir."

        Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gökhan Ceylan ise böyle önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduklarını dile getirerek, katılım sağlayan akademisyenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sanatın çok boyutlu yapısını yansıtan uluslararası karma sergi açıldı, akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı.

        "Geçmişten geleceğe sanat yolculuğu" temasıyla düzenlenen sempozyum kapsamında sunum ve video konferanslar düzenlenecek, sanat atölyeleri oluşturulup resim sergileri açılacak.

