Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valisi Özarslan, yamaç paraşütü parkuru yapılması planlanan yerde incelemede bulundu

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Dikmen ilçesinde kurulması planlanan yamaç paraşütü parkur alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:25 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valisi Özarslan, yamaç paraşütü parkuru yapılması planlanan yerde incelemede bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Dikmen ilçesinde kurulması planlanan yamaç paraşütü parkur alanında incelemelerde bulundu.

        Vali Mustafa Özarslan, Kerim köyü Yelken Tepe mevkisinde yapılması planlanan parkur alanını ziyaret etti.

        Vali Özarslan, incelemenin ardından gazetecilere bölgenin yıl boyunca uçuşa elverişli yapısıyla öne çıktığı söyledi.

        Yelken Tepe'nin yamaç paraşütü yapılabilmesine olanak sağlayan önemli noktalardan biri olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olduğu dönemlerde orta ve ileri seviye pilotlar burada sportif ve mesafe uçuşları yapabiliyor. Bu da elimizde çok değerli bir alan olduğunun göstergesi." dedi.

        Bölgede altyapı standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlandığını da ifade eden Özarslan, şöyle konuştu:

        "Yol, su ve zemin hizmetlerinin kalite standardını artıracağız. Uçuş güvenliği açısından da ilave düzenlemeler yapacağız. Ayrıca ilimizde Gerze, Kumkapı ve Ertepe'de uçuş yapılabilecek lokasyonları tespit ettik. Bu alanların standartlarını hep birlikte yükselteceğiz. Sinop sadece deniz turizmiyle değil, yüzde 70'i ormanlarla kaplı yapısıyla da büyük avantaja sahip."

        Yamaç paraşütü tutkunlarını kente davet eden Özarslan, "Uçuşu seven herkesi Sinop'a bekliyoruz. Hem mavi hem yeşil manzarayı bir arada sunan nadir illerden biriyiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        11. Yargı Paketi 'infaz düzenlemesi'yle geliyor
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Hong Kong'da facia: 2 bin daireli sitede yangın!
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta çiftçilere reflektör dağıtıldı
        Sinop'ta çiftçilere reflektör dağıtıldı
        Sinop'ta yamaç paraşütünde rotasyonlar belli oldu
        Sinop'ta yamaç paraşütünde rotasyonlar belli oldu
        Sinop'ta acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu gözden geçirildi
        Sinop'ta acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu gözden geçirildi
        Sinop'ta kış hazırlıkları
        Sinop'ta kış hazırlıkları
        Gerze'de genç din görevlilerine 'babalık bilinci' eğitimi
        Gerze'de genç din görevlilerine 'babalık bilinci' eğitimi
        Gündoğdu: "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"
        Gündoğdu: "Yarın seçim varmış gibi hazır olmalıyız"