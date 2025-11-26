Sinop Valisi Özarslan, yamaç paraşütü parkuru yapılması planlanan yerde incelemede bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Dikmen ilçesinde kurulması planlanan yamaç paraşütü parkur alanında incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Özarslan, Kerim köyü Yelken Tepe mevkisinde yapılması planlanan parkur alanını ziyaret etti.

Vali Özarslan, incelemenin ardından gazetecilere bölgenin yıl boyunca uçuşa elverişli yapısıyla öne çıktığı söyledi.

Yelken Tepe'nin yamaç paraşütü yapılabilmesine olanak sağlayan önemli noktalardan biri olduğuna dikkati çeken Özarslan, "Özellikle kuzey rüzgarlarının etkili olduğu dönemlerde orta ve ileri seviye pilotlar burada sportif ve mesafe uçuşları yapabiliyor. Bu da elimizde çok değerli bir alan olduğunun göstergesi." dedi.

Bölgede altyapı standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların planlandığını da ifade eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Yol, su ve zemin hizmetlerinin kalite standardını artıracağız. Uçuş güvenliği açısından da ilave düzenlemeler yapacağız. Ayrıca ilimizde Gerze, Kumkapı ve Ertepe'de uçuş yapılabilecek lokasyonları tespit ettik. Bu alanların standartlarını hep birlikte yükselteceğiz. Sinop sadece deniz turizmiyle değil, yüzde 70'i ormanlarla kaplı yapısıyla da büyük avantaja sahip."