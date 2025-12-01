Sinop'ta öğrencilere yönelik "Planlı Adımlar, Güçlü Sonuçlar" projesi başlatıldı

Sinop'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerine destek olmak amacıyla "Planlı Adımlar, Güçlü Sonuçlar" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, AA muhabirine, sınav süreçlerinin yalnızca bilgi ölçen bir sistem olmadığını söyledi.

Sınavların öğrencilerin sabrını, motivasyonunu ve hedeflerine olan inançlarını da sınayan bir yolculuk olduğunu vurgulayan Cebeci, Müdürlük olarak bu yolculukta öğrencilere katkı sunma noktasında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Hayata geçirdikleri "Planlı Adımlar, Güçlü Sonuçlar" projesinin de bu çalışmalardan bir tanesi olduğunu aktaran Cebeci, şöyle konuştu:

“LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak onların akademik başarılarını artırmak, öz disiplin kazandırmak, hedef belirleme ve zamanı doğru yönetme becerilerini geliştirmek için eğitim danışmanlığı temelli bir yaklaşım benimsedik. Ancak bu süreci sadece öğrencilerimizle değil, aileleri ve öğretmenlerimizle birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla tüm ortaokul ve lise kademelerindeki sınav grubu öğrencilerimizin velileriyle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantılarıyla sürece doğru rehberlik sağlamaya, aile desteğini güçlendirmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda her ay, sınav grubu branş öğretmenlerimizle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde bir araya gelerek, şube müdürümüzün koordinasyonunda, başarıyı artırmak adına alınacak tedbirleri birlikte konuşuyor, sahadan gelen veriler doğrultusunda stratejiler geliştiriyoruz."