Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta tır ile çarpışan servis minibüsü şoförü yaralandı

        Boyabat'ta tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 21:11 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta tır ile çarpışan servis minibüsü şoförü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Boyabat'ta tır ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Y. T. idaresindeki 57 S 3037 plakalı servis minibüsü, Kastamonu-Sinop kara yolu Osmanköy mevkisinde S.Y. yönetimindeki 06 BY 4063 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan servis minibüsünün şoförü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta yılbaşı pazarı açıldı
        Sinop'ta yılbaşı pazarı açıldı
        Saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop açıklarında bekliyor
        Saldırıya uğrayan 'MIDVOLGA-2' isimli gemi Sinop açıklarında bekliyor
        "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
        "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
        Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
        Saldırıya uğrayan "MIDVOLGA-2" isimli gemi Sinop açıklarına ulaştı
        Sinop altyapısı 400 milyon TL ile yenileniyor
        Sinop altyapısı 400 milyon TL ile yenileniyor