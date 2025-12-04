Sinop sportif parkurlarla turizm hareketliliğini artırma hedefinde

GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sahip olduğu doğal güzellikleri ve tarihi mekanlarıyla her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Sinop'ta, oluşturulacak sportif parkurlarla turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Üç tarafı denizle çevrili, Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta, kentin turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Valilik bünyesinde kurulan İl Sportif Turizm Kurulu, karada ve denizde sürat teknesi, kano, dalış fotoğrafçılığı, safari, trekking, yamaç paraşütü ve dağ bisikleti gibi 21 farklı branşta sportif faaliyetlerin yapılabileceği 130 ayrı parkur alanı belirledi.

Bu alanlarda başlatılan parkur oluşturma faaliyetlerinin hızla devam ettiği kentte, çalışmaların tamamlanmasıyla parkurların spor tutkunlarının adresi olması bekleniyor.

- Sinop'a 11 ayda 1 milyon 600 bin ziyaretçi geldi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, kent olarak turizm alanında yükselişlerinin kararlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu yılın geride kalan 11 ayında 1 milyon 600 bin ziyaretçi rakamına ulaştıklarını vurgulayan Güzel, Sinop'un özellikle tatil dönemlerinde çok ilgi gören bir kent olduğunu dile getirdi.

Güzel, Valilik koordinesinde yürütülen çalışmanın kentin turizm potansiyeline çok önemli katkı sağlamasını beklediklerini anlatarak, "Temeldeki nihai hedefimiz, nitelikli turizm anlayışıyla, doğru planlamayla turizmi 12 aya yaymak. Sadece kum, güneş, deniz ekseninde değil, doğa, macera, kültür, sportif temelli turizm çeşitliliğini artırmak istiyoruz." dedi. Turizm amaçlı sportif parkurlarının kent turizmine yeni heyecan katacağına inandıklarını dile getiren Güzel, şöyle devam etti: "Sinop'umuz artık güvenli şekilde spor turizmi noktasında çeşitli aktiviteleri yapabileceğiniz parkurlara sahip olacak. Karada 9 farklı branşta 105 parkur alanı, denizde 12 farklı branşta 25 parkur alanı turizm hareketliliğini artıracak. Bu çeşitliliği doğa temelli de artırmayı hedefliyoruz. Malumunuz Sinop hem mavi hem de yeşil denizle buluşabilen nadir kentlerden birisi. Sinop'umuzun yüzde 70'i orman hüviyetinde ve burada kontrollü, güvenli ve bilinçli şekilde turizm altyapısını güçlendirerek doğa turizmini de güçlendirmek istiyoruz. Nihai hedefimiz, günlük ziyaretçi sayısını korumakla birlikte konaklayan turist sayısını artırmak."