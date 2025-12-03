Boyabat'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programda, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmalar yapıldı.
Ardından öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı video gösterimi yapılarak, şiirler okundu.
Dans ve müzikli gösterilerinin yapıldığı program, pasta kesimi ile son buldu.
Programa, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Hakkı Barbarosoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, diğer ilgililer ve öğrenci velileri katıldı.
