        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:38 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:38
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Bakan Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

        Ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Memişoğlu, çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Servisleri de gezen Memişoğlu, hastalarla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bakan Memişoğlu daha sonra hastanede gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri toplantısına başkanlık etti.

