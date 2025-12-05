Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Bakan Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği kentte AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.
Ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Memişoğlu, çalışmalar ve verilen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Servisleri de gezen Memişoğlu, hastalarla bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Memişoğlu daha sonra hastanede gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri toplantısına başkanlık etti.
