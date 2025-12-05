Gerze Kent Konseyi'nin hazırladığı proje, AB'den 15 milyon hibe almaya hak kazandı

Sinop'un Gerze ilçesinde Kent Konseyi Başkanı Dr. Alev Erenler’in öncülüğünde hazırlanan "Yerel Kalkınma Stratejisi" projesi, Avrupa Birliği LEADER Programı kapsamında yaklaşık 15 milyon tutarında hibe desteği almaya hak kazandı.

Kent Konseyi Başkanı Erenler, yaptığı açıklamada, Gerze Yerel Eylem Grubu’nun (YEG) hazırladığı projenin AB tarafından desteklenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Haziran ayında LEADER Programı kapsamında sunulan projenin, TKDK tarafından açıklanan sonuçlar çerçevesinde destek almaya hak kazandığı bildirildi.

Erenler, AA muhabirine, proje hazırlık sürecinin kapsamlı bir çalışma sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Yaklaşık 4 aylık çalışma yürüttüklerini ifade eden Erenler, "Köy köy gezerek ihtiyaçları yerinde dinledik. İçimize sinen bir plan ortaya çıktı. 15 milyon TL ciddi bir rakam ve bunun geri ödemesiz bir hibe olması projeyi daha değerli hale getiriyor. Bu kaynak Avrupa Birliği’nden doğrudan Gerze'ye aktarılacak. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.