Sinop'ta geleceğin şefleri Mardin mutfağını deneyimleme fırsatı buldu

Sinop'ta geleceğin şefleri, Mardin'in yöresel lezzetlerini hazırlayarak deneyimleme fırsatı yakaladı.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği tarafından Gastronomi Bölümü öğrencilerine yönelik "Lebeniyenin Ferahlığı Bulgurun Bereketi Zerdenin Işığıyla Mardin Kültürü" etkinliği gerçekleştirildi.

Farklı yöresel lezzetleri öğrencilere tanıtarak akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, fakülte mutfağında hazırlanan lebeniye çorbası, Mardin bulgur pilavı ile zerde tatlısı katılımcılara ikram edildi.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, Türk mutfağının her yörede ayrı bir zenginlik taşıdığını söyledi.

Üniversite olarak öğrencilere sadece teorik bilgiler verme taraftarı olmadıklarını anlatan Yazıt, uygulamalı eğitimlerin öğrencilere ayrı bir vizyon kattığına inandıklarını vurguladı.

Bu tür etkinliklerde elde edilen bilgi ve birikimlerin öğrencilerin meslek hayatlarına önemli katkı sunacağına inandıklarını belirten Yazıt, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz teorik olarak bazı konuları işliyor ama uygulamalı olarak yaptıklarında o yemeklerin gerçekten lezzetini, dokusunu, nasıl pişirileceğini en güzel şekilde deneyimlemiş oluyor. Çünkü Türk mutfağı çok zengin bir mutfak. Her yöresine ait ayrı güzellik, ayrı bir teknik var. Dolayısıyla öğrenciler her dönem ayrı bir mutfağa özgü yemeği yaptıklarında kendilerine farklı bir vizyon katmış oluyorlar."

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Esile Uzunsoy ise Mardin mutfağını deneyimlemenin kendileri adına çok güzel olduğunu dile getirdi.

Farklı yemek kültürlerini tanımalarının gelişimlerine önemli katkı sunacağını aktaran Uzunsoy, "Üniversitemize, şeflerimize bize bu imkanı sundukları için çok teşekkür ederim. Mardin mutfağını tanımak, o lezzetleri yapmak bizim için çok güzel bir deneyimdi." dedi.