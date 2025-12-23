Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta geleceğin şefleri Mardin mutfağını deneyimleme fırsatı buldu

        Sinop'ta geleceğin şefleri, Mardin'in yöresel lezzetlerini hazırlayarak deneyimleme fırsatı yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta geleceğin şefleri Mardin mutfağını deneyimleme fırsatı buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta geleceğin şefleri, Mardin'in yöresel lezzetlerini hazırlayarak deneyimleme fırsatı yakaladı.

        Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Sinop ve Sinoplular Gastronomi Derneği tarafından Gastronomi Bölümü öğrencilerine yönelik "Lebeniyenin Ferahlığı Bulgurun Bereketi Zerdenin Işığıyla Mardin Kültürü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Farklı yöresel lezzetleri öğrencilere tanıtarak akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, fakülte mutfağında hazırlanan lebeniye çorbası, Mardin bulgur pilavı ile zerde tatlısı katılımcılara ikram edildi.

        Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, Türk mutfağının her yörede ayrı bir zenginlik taşıdığını söyledi.

        Üniversite olarak öğrencilere sadece teorik bilgiler verme taraftarı olmadıklarını anlatan Yazıt, uygulamalı eğitimlerin öğrencilere ayrı bir vizyon kattığına inandıklarını vurguladı.

        Bu tür etkinliklerde elde edilen bilgi ve birikimlerin öğrencilerin meslek hayatlarına önemli katkı sunacağına inandıklarını belirten Yazıt, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz teorik olarak bazı konuları işliyor ama uygulamalı olarak yaptıklarında o yemeklerin gerçekten lezzetini, dokusunu, nasıl pişirileceğini en güzel şekilde deneyimlemiş oluyor. Çünkü Türk mutfağı çok zengin bir mutfak. Her yöresine ait ayrı güzellik, ayrı bir teknik var. Dolayısıyla öğrenciler her dönem ayrı bir mutfağa özgü yemeği yaptıklarında kendilerine farklı bir vizyon katmış oluyorlar."

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Esile Uzunsoy ise Mardin mutfağını deneyimlemenin kendileri adına çok güzel olduğunu dile getirdi.

        Farklı yemek kültürlerini tanımalarının gelişimlerine önemli katkı sunacağını aktaran Uzunsoy, "Üniversitemize, şeflerimize bize bu imkanı sundukları için çok teşekkür ederim. Mardin mutfağını tanımak, o lezzetleri yapmak bizim için çok güzel bir deneyimdi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Sinop'un kültürel mirası restorasyonla korunuyor
        Sinop'un kültürel mirası restorasyonla korunuyor
        Türkeli Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii Projesi Almanya'da tanı...
        Türkeli Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu ve Camii Projesi Almanya'da tanı...
        Sinop'ta hayat kurtaran kan bağışı etkinliği
        Sinop'ta hayat kurtaran kan bağışı etkinliği
        Sinop'ta çocuklara sağlıklı hayat bilinci kazandırıldı
        Sinop'ta çocuklara sağlıklı hayat bilinci kazandırıldı
        Boyabat'ta öğrenciler ve veliler birlikte üretti
        Boyabat'ta öğrenciler ve veliler birlikte üretti
        Uluslararası öğrenciler gönüllü rehberleriyle buluştu
        Uluslararası öğrenciler gönüllü rehberleriyle buluştu