        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:12
        Sinop'ta kömür yüklü tır devrildi, 2 kişi yaralandı
        Sinop'un Boyabat ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Murat Altuntaş idaresindeki kömür yüklü 67 AD 252 plakalı tır, Osmanköy mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sonat Öztaş, ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Devrilen tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yolda ulaşım normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

