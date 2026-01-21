Habertürk
        Boyabat'ta "Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Boyabat'ta "Çocuk Şenliği" düzenlendi

        Sinop'un Boyabat ilçesinde "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:45
        Sinop’un Boyabat ilçesinde "Çocuk Şenliği" düzenlendi.

        Boyabat Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek şenlik süresince yüz boyama, zeka oyunları, geleneksel oyunlar, çizgi film gösterimi, masal dinletisi gibi etkinliklerin yanı sıra ödüllü yarışmalar yapılacak.

        Şenliğin 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi’nde düzenlenen ilk gün etkinliklerine çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi.

        Belediye Başkanı Hasan Kara da belediyenin sosyal medya hesaplarında şenliğe ilişkin paylaşımda bulunarak, ilçedeki tüm çocukları etkinlik ve yarışmalara katılmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

