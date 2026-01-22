Habertürk
Habertürk
        Boyabat'ta çıkan yangında bir evde hasar oluştu

        Boyabat'ta çıkan yangında bir evde hasar oluştu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 12:28
        Boyabat'ta çıkan yangında bir evde hasar oluştu
        Sinop'un Boyabat ilçesinde yangın çıkan evde hasar meydana geldi.

        İlçeye bağlı Çatpınar köyü Yalak Mahallesi’nde iki katlı ahşap evde yangın çıktı.

        Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonrası evde büyük çapta hasar oluştu.



