        Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

        Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

        Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 15:50 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:50
        Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı
        Sinop'ta beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.


        B.M'nin kullandığı 55 AKH 147 plakalı beton mikseri, Fatih Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan M.G'ye (83) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

