        Sinop'ta heyelan sonucu bir ahır hasar gördü, yolda çökme oluştu

        Sinop'ta heyelan sonucu bir ahır hasar gördü, yolda çökme oluştu

        Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ahır hasar görürken, yolda çökme oluştu.

        Giriş: 10.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 10.02.2026 - 18:07
        Sinop'ta heyelan sonucu bir ahır hasar gördü, yolda çökme oluştu
        Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ahır hasar görürken, yolda çökme oluştu.

        Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından ilçeye bağlı Yusuflu köyünde heyelan meydana geldi.

        Heyelanda Cemil Özçelik'e ait ahırda hasar oluştu. Özçelik’e ait eve giden yolda çökmenin de meydana geldiği heyelanda bir elektrik direği zarar gördü.

        Özçelik’in haber vermesi üzerine heyelan bölgesine giden İl Özel İdaresi ekipleri inceleme yaptı.

        Kaymakam Cezmi Kandemir de bölgeye giderek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



