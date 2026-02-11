Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin üye sayısı 19 bin 514'e ulaştı

        Sinop'taki Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin üye sayısı 19 bin 514'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 14:47 Güncelleme: 11.02.2026 - 14:47
        Sinop'ta Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin üye sayısı 19 bin 514'e ulaştı
        Sinop'taki Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi’nin üye sayısı 19 bin 514’e ulaştı.

        Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, kütüphanelerinin geride kalan 2025 yılında 66 binden fazla okuyuca hizmet verdiğini söyledi.

        Kütüphanenin hem kitap kapasitesi hem de kullanıcı trafiği açısından oldukça verimli bir yılı geride bıraktığını aktaran Akarslan, kütüphanenin kitap koleksiyonunun da her geçen gün zenginleştiğini anlattı.

        Akarslan, şu an itibarıyla güncel kitap sayılarının 72 bin 857 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Zenginleşen bu arşivden yıl içerisinde faydalanan toplam okuyucu sayısı 66 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Güncel toplam üye sayımız ise 19 bin 514’e ulaştı. Bu kapsamda Sinop halkının kütüphaneye gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Dolayısıyla kütüphanemiz sadece bir kitap deposu değil, aynı zamanda bir yaşam alanıdır. 2025 yılında ulaştığımız bu rakamlar, Sinop’un okumaya ve araştırmaya verdiği önemi bir kez daha kanıtlamıştır. Gelecek yıllarda daha fazla vatandaşımızı kütüphanemizin sunduğu imkanlarla buluşturmayı hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

