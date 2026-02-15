Canlı
        Sinop'un Gerze ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü

        Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:21
        Çakallı köyünde Osman Gökgöz'e ait bir evin odunluğunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.


        Yangında, odunlukta maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

