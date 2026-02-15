Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 20:20 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:20
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı
        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 416 gram uyuşturucu madde, 21 sentetik uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 4 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

