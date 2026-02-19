Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Gerze'de park halindeki otomobil yandı

        Sinop'un Gerze ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 15:53 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de park halindeki otomobil yandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İlçe merkezi Yeni Mahalle'de A.K'ye ait park halindeki araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Kral Charles'ın kardeşi Andrew gözaltına alındı
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Tepkiye neden olmuştu... Ahırda işkenceye tutuklama!
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Yaya geçidinde öldürmüştü! Bebek katiliyle ilgili flaş gelişme!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        İşte Tedesco'nun Nottingham Forest 11'i!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Dehşet kaza! Köpekten kaçan üniversiteli ağır yaralandı!
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        Oruç hangisi ile açılmalı?
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        19 yaşında canını aldılar! İşte kanlı infazın gerekçesi!
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Patronunun boğazını kesmişti! 38 milyon TL'lik çek kayıp!
        Adliyeye sevk edildiler
        Adliyeye sevk edildiler
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        İsrail Lübnan sınırında alarm seviyesini artırdı
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm

        Benzer Haberler

        Saraydüzü'nde sulama barajı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Saraydüzü'nde sulama barajı değerlendirme toplantısı yapıldı
        Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
        Sinop'ta motosiklet kazası: 1 yaralı
        Sinop'ta acil sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Sinop'ta acil sağlık hizmetleri değerlendirildi
        Saraydüzü'nde sulama barajı için ek tedbirler
        Saraydüzü'nde sulama barajı için ek tedbirler
        Okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi
        Okul servisi şoför ve rehber personeline trafik eğitimi
        Durağan'da 12 dairelik sosyal konut projesinde ilk adım atıldı
        Durağan'da 12 dairelik sosyal konut projesinde ilk adım atıldı