Gerze'de park halindeki otomobil yandı

Sinop'un Gerze ilçesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezi Yeni Mahalle'de A.K'ye ait park halindeki araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden araç sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

